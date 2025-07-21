Под Новосибирском суд прекратил дело физика-ядерщика Докутовича

Новосибирский районный суд прекратил уголовное дело в отношении физика-ядерщика Валентина Докутовича. Его обвиняли в убийстве, однако присяжные сочли: преступление было совершено при превышении пределов необходимой самообороны. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.
Суд признал Докутовича виновным по части 1 статьи 108 УК РФ — причинение смерти при превышении самообороны. Однако уголовное дело прекратили в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Обвиняемый с этим согласился. Постановление суда от 21 июля пока не вступило в силу.
Также суд частично удовлетворил иски потерпевших: Докутович должен выплатить каждому по миллиону рублей компенсации морального вреда, а также 120 тысяч рублей на покрытие материальных расходов.
Напомним, что в ноябре 2021 года под Новосибирском в поселке Ложок сын хозяина продуктового магазина — 31-летний Валентин Докутович — застрелил покупателя — 26-летнего Илью Струца. Выстрелы прозвучали на территории частного домовладения, а незваные гости были пьяными и требовали срочно продать им пиво. Следователи сначала возбудили уголовное дело по статье «Превышение пределов необходимой обороны», а потом переквалифицировали на более тяжкое по статьям «Убийство» и «Хулиганство с применением оружия». Так физик-ядерщик превратился в обвиняемого.
В 2023 году присяжные назвали невиновным сына хозяина магазина, расстрелявшего из ружья покупателей. Позже отменили оправдательный приговор физику-ядерщику, застрелившему человека, через апелляцию. Ее удовлетворил Новосибирский областной суд. В 2024 году снова судили Валентина Докутовича.