Под Новосибирском суд прекратил дело физика-ядерщика Докутовича

Напомним, что в ноябре 2021 года под Новосибирском в поселке Ложок сын хозяина продуктового магазина — 31-летний Валентин Докутович — застрелил покупателя — 26-летнего Илью Струца. Выстрелы прозвучали на территории частного домовладения, а незваные гости были пьяными и требовали срочно продать им пиво. Следователи сначала возбудили уголовное дело по статье «Превышение пределов необходимой обороны», а потом переквалифицировали на более тяжкое по статьям «Убийство» и «Хулиганство с применением оружия». Так физик-ядерщик превратился в обвиняемого.