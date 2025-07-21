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Новосибирец подарил найденное в лесу ружье племяннику и получил срок

Ружье и патроны конфисковали и обратили в доход государства.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирской области осудили местного жителя, который нашел в лесу ружье и патроны, а затем подарил все это своему племяннику. За это мужчину признали виновным в незаконном сбыте гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия и патронов к нему и приговорили к 1,5 года лишения свободы с испытательным сроком на 1,5 года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— Мужчина в мае 2024 года в лесу нашел охотничье ружье «ИЖ-К» 16-го калибра и 12 патронов к нему. Он стал хранить находку у себя дома, хотя не имел соответствующего разрешения, — уточнили в ведомстве.

Почти год спустя, в феврале 2025-го, мужчина подарил ружье и патроны своему племяннику, у которого также не было разрешения на хранение и ношение оружия.

Ружье и патроны изъяли. По решению суда их конфисковали и обратили в доход государства.