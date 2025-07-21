Новосибирец подарил найденное в лесу ружье племяннику и получил срок

В Новосибирской области осудили местного жителя, который нашел в лесу ружье и патроны, а затем подарил все это своему племяннику. За это мужчину признали виновным в незаконном сбыте гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия и патронов к нему и приговорили к 1,5 года лишения свободы с испытательным сроком на 1,5 года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.