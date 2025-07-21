В Омске на Левобережье насчитали 27 опасных для купания точек

В Кировском округе прошел рейд по местам несанкционированного купания. Всего были обследованы 27 несанкционированных мест для купания на Левобережье. Все они так или иначе становятся местом скопления омичей, желающих искупаться в реке или на водоемах.
В ходе проверки были выявлены случаи нарушений запрета на выход в водоемы. С нарушителями были проведены разъяснительные беседы о правилах безопасности и рисках, связанных с купанием в непредназначенных для этого местах. Особое внимание уделяется детям: информация о несовершеннолетних, замеченных у воды без сопровождения взрослых, передается в департамент образования и комиссию по делам несовершеннолетних для принятия профилактических мер.
За нарушение правил купания предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа. Специалисты напоминают, что соблюдение правил безопасности на воде поможет избежать трагических последствий.
Ранее мы сообщали, что на Иртышском затоне в Омске утонул 16-летний подросток.