В Омске на Левобережье насчитали 27 опасных для купания точек

В ходе проверки были выявлены случаи нарушений запрета на выход в водоемы. С нарушителями были проведены разъяснительные беседы о правилах безопасности и рисках, связанных с купанием в непредназначенных для этого местах. Особое внимание уделяется детям: информация о несовершеннолетних, замеченных у воды без сопровождения взрослых, передается в департамент образования и комиссию по делам несовершеннолетних для принятия профилактических мер.