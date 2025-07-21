Житель Нижнеудинска перевёл 7 миллионов рублей мошенникам

В Нижнеудинске 54-летний мужчина стал жертвой финансовой аферы, потеряв крупную сумму денег. С мая 2024 года он поддерживал контакт с мошенниками, представлявшимися брокерами, и даже получал небольшую прибыль от мнимых инвестиций в криптовалюту. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.