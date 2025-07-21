Два молодых парня попали в смертельное ДТП на мотоцикле под Кобрином

Предварительно установлено, что молодой человек на мотоцикле YINXIANG YX150 ехал вместе с 20-летним пассажиром, но не справился с управлением. На улице Советской рядом с домом № 79 мотоциклист съехал в правую по ходу движения обочину, врезался в бетонный забор, а затем еще — в световую опору.