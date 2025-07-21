Два молодых парня попали в смертельное ДТП на мотоцикле под Кобрином

В Кобринском районе молодой человек погиб в смертельном ДТП, рассказали в УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла в агрогородке Дивин около полуночи 20 июля. Примерно в 23.47 часов 19-летний мотоциклист-бесправник с пассажиром попали в ДТП.
Предварительно установлено, что молодой человек на мотоцикле YINXIANG YX150 ехал вместе с 20-летним пассажиром, но не справился с управлением. На улице Советской рядом с домом № 79 мотоциклист съехал в правую по ходу движения обочину, врезался в бетонный забор, а затем еще — в световую опору.
От полученных травм водитель мотоцикла погиб на месте аварии, его пассажир с тяжелыми травмами госпитализирован.
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