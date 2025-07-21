В аэропорту Иркутска задержали троих пассажиров, которые устроили дебош на борту

Командир судна решил отказать дебоширам в перелете. В отношении них составили протоколы по статье «мелкое хулиганство». За это им грозит штраф от 500 рублей до тысячи или административный арест на срок до 15 суток. Нарушители признали свою вину и обещали так себя больше не вести.