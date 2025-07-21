В аэропорту Иркутска задержали троих пассажиров, которые устроили дебош на борту

В аэропорту Иркутска транспортные полицейские задержали троих пассажиров, которые устроили дебош на борту самолета. Как сообщает «Байкал24» со ссылкой на Иркутское ЛО МВД России на транспорте, инцидент произошел на рейсе перед вылетом в Шереметьево.
Трое жителей Брянской области в возрасте 40, 45 и 47 лет начали, находясь в самолете, громко ругаться между собой, а в адрес бортпроводников произносили нецензурную лексику, пояснили в пресс-службе полиции.
Командир судна решил отказать дебоширам в перелете. В отношении них составили протоколы по статье «мелкое хулиганство». За это им грозит штраф от 500 рублей до тысячи или административный арест на срок до 15 суток. Нарушители признали свою вину и обещали так себя больше не вести.