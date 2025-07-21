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Два пожара произошло после атаки БПЛА в Ростовской области

В поселке Каменоломни Ростовской области потушили два возгорания после падения обломков БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 21 июля в Ростовской области после атаки и ликвидации БПЛА возникли два возгорания. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

В поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за упавших обломков беспилотника загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала. После этого из диспетчерского пункта эвакуировали трех человек, предварительно, пострадавших не было. Там же, в Каменоломнях, вспыхнул цветочный магазин в переулке Садовом, 15б.

— Все возгорания оперативно потушены. На ж/д станции повреждено здание старого диспетчерского пункта, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

По словам донского главы, беспилотники также сбили в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске. В Минобороны России уточнили, что всего в течение ночи в регионе уничтожили 12 БПЛА.

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