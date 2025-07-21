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Самарская область: за день — 7 пожаров

В воскресенье, 20 июля, в Самаре зафиксировали два пожара.

В воскресенье, 20 июля, в Самаре зафиксировали два пожара. В Промышленном районе горел мусор в контейнере — площадь возгорания составила 1 кв. м. В Куйбышевском районе пламя охватило гаражи на площади 20 кв. м. Для тушения привлекли 25 пожарных и 6 спецмашин.

Еще пять возгораний произошли в регионе.

В Тольятти загорелся электровелосипед в подъезде (1 кв. м). В Пестравском и Красноярском районах горел мусор — 1 и 50 кв. м соответственно.

В Ставропольском районе пожар уничтожил надворные постройки на 100 кв. м, а в Сызрани короткое замыкание вызвало возгорание частного дома (0,2 кв. м).

На ликвидацию происшествий направили 47 специалистов и 12 единиц техники.

Ранее мы писали, что в Большечерниговском районе случилась авария с участием автомобиля Lada Largus. Вечером на 133 километре трассы «Самара — Большая Черниговка» водитель потерял управление.

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