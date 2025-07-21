В Крыму произошло 42 ДТП: погибли 10 человек

За неделю в Крыму произошло 42 ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности 60 человек. Травмы получили 56 взрослых и четверо детей. Кроме того, в авариях погибли 10 человек. Восемь взрослых и двое детей получили травмы, несовместимые с жизнью.