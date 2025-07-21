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В Крыму произошло 42 ДТП: погибли 10 человек

За неделю в результате ДТП в Крыму погибли восемь взрослых и двое детей.

Источник: Комсомольская правда

За период с 14 по 20 июля в результате ДТП, которые произошли в Крыму, погибли 10 человек. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

За неделю в Крыму произошло 42 ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности 60 человек. Травмы получили 56 взрослых и четверо детей. Кроме того, в авариях погибли 10 человек. Восемь взрослых и двое детей получили травмы, несовместимые с жизнью.

В Крыму произошло девять ДТП с участием пешеходов. В результате пострадали семеро взрослых и ребенок. Кроме того, еще один человек погиб.

«Пресечено 170 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения», — рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве отметили, что 14 человек сели за руль нетрезвыми повторно. За это предусмотрена уголовная ответственность.