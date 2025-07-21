СК завел дело на челябинского стоматолога, который едва не лишил малыша всех зубов

«В эфире правовой программы на федеральном телеканале сообщалось, что после посещения детского стоматолога в медицинском учреждении у 6-летнего мальчика появились осложнения со здоровьем», — прокомментировали в ведомстве.
По данному факту возбуждено дело по части 2 статьи 118 Уголовного кодекса РФ. Это причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам сюжета.
«В Челябинске детский стоматолог, пытаясь вылечить кариес, едва не лишил ребенка всех зубов, и, как выяснилось, у врача это не первый подобный случай. После вмешательства мальчику становилось только хуже, но специалист уверял, что все идет по плану. В другой клинике, когда увидели состояние ротовой полости малыша, пришли в ужас. Чтобы все исправить, родителям пришлось влезать в долги, тем не менее, их сын до сих пор не может полноценно жевать», — утверждалось в эфире РЕН ТВ.
По словам эксперта, за ошибки детского стоматолога придется расплачиваться и во взрослом возрасте. Запустив состояние молочных зубов, врач подвергает риску и зачатки коренных. Патологии могут проявиться сразу, как только прорежутся постоянные зубы.
«Малыши из Челябинска идут на поправку, но мамы не спешат радоваться. Непонятно, как беспечный подход стоматолога скажется на будущем здоровье их детей», — отмечается в сюжете.