СК завел дело на челябинского стоматолога, который едва не лишил малыша всех зубов

«В Челябинске детский стоматолог, пытаясь вылечить кариес, едва не лишил ребенка всех зубов, и, как выяснилось, у врача это не первый подобный случай. После вмешательства мальчику становилось только хуже, но специалист уверял, что все идет по плану. В другой клинике, когда увидели состояние ротовой полости малыша, пришли в ужас. Чтобы все исправить, родителям пришлось влезать в долги, тем не менее, их сын до сих пор не может полноценно жевать», — утверждалось в эфире РЕН ТВ.