В Самаре жалуются на отключение света во дворах после полуночи

В последнее время жители Самары все чаще замечают, что после полуночи во многих дворах города отключается уличное освещение. Эта ситуация вызывает обеспокоенность у горожан, особенно у тех, кто возвращается домой поздно вечером или работает в ночную смену.
Согласно официальным пояснениям, подобные меры принимаются в рамках программы энергосбережения. Муниципальные службы в ночные часы (с 1:00 до 5:00) отключают часть фонарей, чтобы оптимизировать расходы на электроэнергию. Однако специалисты подчеркивают, что такие отключения не должны создавать потенциально опасные ситуации.
Для решения проблемы жителям рекомендуют:
— В первую очередь обращаться в свою управляющую компанию с письменным заявлением.
— Фиксировать случаи отключения (делать фотографии с указанием времени и точного местоположения).
— При отсутствии реакции УК направлять коллективные жалобы в администрацию района и городской департамент ЖКХ.
Важно отметить, что согласно действующим нормативам, уровень освещенности дворовых территорий должен соответствовать установленным стандартам безопасности в любое время суток.
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