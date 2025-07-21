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Из реки Зиган в Башкирии вытащили труп мужчины

В Башкирии мужчина утонул в реке Зиган.

Источник: Комсомольская правда

В Гафурийском районе Башкирии утонул человек. Подробности рассказала пресс-служба МЧС республики.

В реке Зиган у села Новокарамышево обнаружили тело 52-летнего мужчины. Погибший приехал искупаться в необорудованном для этого месте, его нашли в метре от берега.

В чрезвычайном ведомстве предупреждают об опасности купания в непредназначенных для этого местах. Даже опытным пловцам рекомендуется использовать спасательные средства и ни в коем случае не оставлять детей без присмотра у воды.

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