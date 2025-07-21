Содержание сероводорода в воздухе «Навоиазота» превысило норму в 16,8 раза

Ранее предприятие сообщило, что утром 19 июля специалисты завода провели собственные замеры и не обнаружили аммиак в атмосферном воздухе. В пресс-службе «Навоиазота» подчеркнули, что цех тиомочевины не работает с февраля и не может загрязнять воздух сероводородом.