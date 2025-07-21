Содержание сероводорода в воздухе «Навоиазота» превысило норму в 16,8 раза

Анализ атмосферного воздуха с помощью газоанализатора провели утром 19 июля. Помимо сероводородного загрязнения, прибор зафиксировал 1,4 кратное превышение нормы содержания аммиака и повышенную концентрацию угарного газа.
Локальные превышения норм по угарному газу и аммиаку также выявили в пунктах наблюдения на улицах Зульфия и Меморлар.
Министерство начало подготовку документов для проверки «Навоиазота». Ведомство планирует установить причины утечек и выявить нарушения экологического законодательства. О результатах проверки обещают сообщить дополнительно.
Ранее предприятие сообщило, что утром 19 июля специалисты завода провели собственные замеры и не обнаружили аммиак в атмосферном воздухе. В пресс-службе «Навоиазота» подчеркнули, что цех тиомочевины не работает с февраля и не может загрязнять воздух сероводородом.
Представители предприятия назвали обвинения в экологических нарушениях безосновательными и посоветовали сотрудникам экологического управления найти реальных виновников загрязнения.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал об утечке перекиси водорода в Алмазарском районе Ташкента.