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Содержание сероводорода в воздухе «Навоиазота» превысило норму в 16,8 раза

Содержание сероводорода на территории предприятия «Навоиазот» превышает предельно допустимую норму в 16,8 раза, сообщило Министерство экологии, охрану окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

Источник: «Навоиазот»

Анализ атмосферного воздуха с помощью газоанализатора провели утром 19 июля. Помимо сероводородного загрязнения, прибор зафиксировал 1,4 кратное превышение нормы содержания аммиака и повышенную концентрацию угарного газа.

Локальные превышения норм по угарному газу и аммиаку также выявили в пунктах наблюдения на улицах Зульфия и Меморлар.

Министерство начало подготовку документов для проверки «Навоиазота». Ведомство планирует установить причины утечек и выявить нарушения экологического законодательства. О результатах проверки обещают сообщить дополнительно.

Ранее предприятие сообщило, что утром 19 июля специалисты завода провели собственные замеры и не обнаружили аммиак в атмосферном воздухе. В пресс-службе «Навоиазота» подчеркнули, что цех тиомочевины не работает с февраля и не может загрязнять воздух сероводородом.

Представители предприятия назвали обвинения в экологических нарушениях безосновательными и посоветовали сотрудникам экологического управления найти реальных виновников загрязнения.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал об утечке перекиси водорода в Алмазарском районе Ташкента.