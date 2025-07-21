В поселке Усинский Волжского района на территории национального парка «Самарская Лука» за несколько лет жители лишились всех выходов к воде. За заборами и шлагбаумами вдоль протоки Рождественская Воложка выросли коттеджи и частные причалы.
Жители поселка в нацпарке «Самарская Лука» и прокуратура судятся за право доступа к воде
В поселке Усинский Волжского района на территории национального парка «Самарская Лука» за несколько лет жители лишились всех выходов к воде. За заборами и шлагбаумами вдоль протоки Рождественская Воложка выросли коттеджи и частные причалы.