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Жители поселка в нацпарке «Самарская Лука» и прокуратура судятся за право доступа к воде

В поселке Усинский Волжского района на территории национального парка «Самарская Лука» за несколько лет жители лишились всех выходов к воде. За заборами и шлагбаумами вдоль протоки Рождественская Воложка выросли коттеджи и частные причалы.

В поселке Усинский Волжского района на территории национального парка «Самарская Лука» за несколько лет жители лишились всех выходов к воде. За заборами и шлагбаумами вдоль протоки Рождественская Воложка выросли коттеджи и частные причалы.