Что известно о ситуации в сирийском Эс-Сувейде после столкновений

В провинции, где в течение недели велись бои, сейчас не работает водо- и электроснабжение. Медицинские учреждения не функционируют, потому что разрушены. «Многие раненые и погибшие до сих пор не эвакуированы, госпитали не работают», — приводит слова местного стоматолога Кенана Аззама Reuters.