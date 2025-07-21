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Что известно о ситуации в сирийском Эс-Сувейде после столкновений

Ситуация в провинции на юго-западе Сирии Эс-Сувейда нормализуется. Утихли боестолкновения между бедуинами и друзами, но объекты инфраструктуры не действуют, сотни раненных не могут получить медицинскую помощь, сообщает TRT Global.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
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Бои между бедуинскими вооруженными формированиями и друзами прекратились 20 июля. Бедуины покинули территорию региона. Защиту провинции и города Эс-Сувейда сейчас обеспечивают сирийские силы безопасности. Информацию об этом подтверждает МВД Сирии, пишет TRT Global.

Боестолкновения между бедуинами и друзскими ополченцами продолжались в течение недели. Точное количество жертв пока не известно, но местные жители говорят о сотнях убитых.

Как сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на медицинские источники, общее число погибших в ходе конфликта достигло 1 119 человек.

Временный президент республики Ахмед аш-Шараа заявил, что события в провинции стали «испытанием» для страны, и заверил, что участники формирований, напавших на друзов, будут привлечены к ответственности. Глава Сирии назвал их «незаконными вооруженными группами».

МВД республики объявило, что бедуинские вооруженные группы полностью вышли из региона. Рядом с городом Эс-Сувейдом дежурят военные, которые контролируют, чтобы боестолкновения не вспыхнули вновь. Часть бедуинов, которые обвиняются в нападении, вернулись в Дамаск или на север страны.

В провинции, где в течение недели велись бои, сейчас не работает водо- и электроснабжение. Медицинские учреждения не функционируют, потому что разрушены. «Многие раненые и погибшие до сих пор не эвакуированы, госпитали не работают», — приводит слова местного стоматолога Кенана Аззама Reuters.

Напомним, после того как друзы подверглись нападению, в ситуацию вмешался Израиль. ЦАХАЛ нанесла удары по сирийской армии в Эс-Сувейде и атаковала здание Минобороны и правительства в столице республики. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что намерен добиться демилитаризации участка от Голанских высот до Джабаль-эд-Друз.

США не поддержали действия Израиля. Спецпосланник США по Сирии Том Баррак выразил позицию Белого дома. Он заявил, что насильственные действия, в частности атака на Дамаск, «подрывают авторитет власти и уничтожает зачатки порядка». Вашингтон призвал стороны к диалогу. По данным Reuters, Израиль был вынужден согласиться на присутствие сирийских сил в регионе.

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