Что известно о ситуации в сирийском Эс-Сувейде после столкновений

Боестолкновения между бедуинами и друзскими ополченцами продолжались в течение недели. Точное количество жертв пока не известно, но местные жители говорят о сотнях убитых.
Как сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на медицинские источники, общее число погибших в ходе конфликта достигло 1 119 человек.
Временный президент республики Ахмед аш-Шараа заявил, что события в провинции стали «испытанием» для страны, и заверил, что участники формирований, напавших на друзов, будут привлечены к ответственности. Глава Сирии назвал их «незаконными вооруженными группами».
МВД республики объявило, что бедуинские вооруженные группы полностью вышли из региона. Рядом с городом Эс-Сувейдом дежурят военные, которые контролируют, чтобы боестолкновения не вспыхнули вновь. Часть бедуинов, которые обвиняются в нападении, вернулись в Дамаск или на север страны.
В провинции, где в течение недели велись бои, сейчас не работает водо- и электроснабжение. Медицинские учреждения не функционируют, потому что разрушены. «Многие раненые и погибшие до сих пор не эвакуированы, госпитали не работают», — приводит слова местного стоматолога Кенана Аззама Reuters.
Напомним, после того как друзы подверглись нападению, в ситуацию вмешался Израиль. ЦАХАЛ нанесла удары по сирийской армии в Эс-Сувейде и атаковала здание Минобороны и правительства в столице республики. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что намерен добиться демилитаризации участка от Голанских высот до Джабаль-эд-Друз.
США не поддержали действия Израиля. Спецпосланник США по Сирии Том Баррак выразил позицию Белого дома. Он заявил, что насильственные действия, в частности атака на Дамаск, «подрывают авторитет власти и уничтожает зачатки порядка». Вашингтон призвал стороны к диалогу. По данным Reuters, Израиль был вынужден согласиться на присутствие сирийских сил в регионе.