Две энергоаварии произошли за час в Краснодаре. Без света частично остались жители Карасунского и Западного округов.
«Причины отключений — повреждение на линии 6−10 кВ, отключены ПС “ПЧ-401” и 9 трансформаторных подстанций, повреждение на линии 6−10 кВ, отключены ПС “ТГ-2010” и 33 трансформаторных подстанции», — сообщили в городской Единой дежурно-диспетчерской службе.
Так, свет погас в домах по улицам Бершанской, Октябрьской, 1−2 Заречной, Дежнева, Заречному 1 проезду, Октябрьскому переулку, Фабричной, Карасунской, Плиева, Карасунскому переулку, Ленина.
Без электроэнергии остались улицы Садовая, Бородинская, Бородинский переулок, 1−3 Заречный проезды, Монтажная, Братская, Мельничный проезд, Кирова, Кубанская, Мачуги, Фадеева.
Временно обесточены улицы Власова, Рылеева, Тургенева, Артиллерийская, Братьев Игнатовых, Котовского, Севастопольская, Красных Партизан, Аэродромная, Бабушкина, Пластунская, Пластунский 1−2 проезды, Рылеева, Севастопольский 1−2 проезды.
Света нет по улицам Брюсова, Северной, Котовского, Красной, Одесской, Рашпилевской, Хакурате, Красноармейской, Воровского, Рылеева, Карла Маркса, Новомарьинскому проезду, Кропоткина, Энгельса.
На местах поломок работают бригады специалистов. Время восстановления подачи уточняется.