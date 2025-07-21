Что происходит в российских аэропортах 21 июля

Ситуация в аэропортах 21 июля
Аэропорт Внуково возобновил нормальную работу после снятия ограничений на полеты и сейчас постепенно восстанавливает регулярное расписание, включая отправку ранее задержанных рейсов. В Шереметьево тоже подтвердили переход на штатный режим работы. Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, рейсы на вылет — по факту очередности и готовности воздушных судов. Пассажиров уведомили о возможном длительном ожидании в целях обеспечения безопасности.
Работа аэропортов во время ввода плана «Ковер»
Российские аэропорты продолжат адаптировать свою работу под возможные задержки рейсов во время ввода плана «Ковер». Об этом «Интерфаксу» сообщил министр транспорта России Андрей Никитин, отметив, что власти прилагают все возможные усилия, чтобы сократить неудобства для путешественников, но главным остается обеспечение безопасности пассажиров.
«Мы же не можем прогнозировать, когда вводится “Ковер” и насколько долго он будет. Это задача военных. Аэропорты подстраиваются: налаживают работу с питанием, с отдыхом. Сейчас уже чуть получше, чем было в мае. Но в целом ни аэропорты, ни авиакомпании предсказать это не могут. Мы, конечно, будем работать с коллегами из Минобороны, пытаться что-то сделать. Но безопасность здесь — в первую очередь», — рассказал Никитин.
Снятие ограничений 21 июля
Ночью 21 июля Росавиация сообщила, что временные ограничения, введенные накануне в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, сняты. Об этом написал представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Ограничения в аэропортах вводились для обеспечения безопасности полетов.
По состоянию на утро 21 июля свыше 2,7 тысячи пассажиров в ДФО ожидали вылета девяти рейсов, задержанных в связи с ограничениями в московских аэропортах. 25 рейсов откладывались в Сочи из-за ограничений в Москве.
Коллапс в аэропортах
19—20 июля
В воскресенье московские аэропорты вновь столкнулись с серьезными перебоями в работе. По информации «Газеты.ру», из-за атак дронов 134 воздушных судна были вынуждены отправиться на запасные аэродромы. «Ведомости» подсчитали, что только в Шереметьево на вечер воскресенья были отменены 165 рейсов. Также отмены коснулись и других московских аэропортов, но не были такими масштабными. В северной столице 20 июля отменили 61 рейс, большая часть из которых планировалась в Москву. В субботу отмены тоже были, но кратно меньше. Отмечается, что из-за массированных атак беспилотников на выходных с задержками вылетели сотни рейсов.
Мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье поздно вечером сообщил, что системы ПВО перехватили еще два беспилотных аппарата, следовавших в сторону Москвы. Всего в течение суток в Подмосковье были сбиты 31 БПЛА.
По информации Минобороны, в период с 23.20 мск 20 июля до 7.00 мск 21 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 74 украинских дрона самолетного типа. Над Московской областью было сбито 23 беспилотных летательных аппарата, при этом 15 из них направлялись непосредственно на Москву. Кроме того, силы ПВО уничтожили 14 дронов в небе над Курской областью, 12 — над Ростовской, по 10 — над Брянской и Калужской областями, 4 — над Тульской и 1 — над Липецкой областью.
20 июля запасной аэродром Шереметьево принял 8 перенаправленных рейсов, которые должны были следовать в другие аэропорты Московского авиаузла. Пулково — 29 рейсов. Кроме того, утром 21 июля был назначен дополнительный рейс высокоскоростного поезда «Сапсан» по маршруту Санкт-Петербург — Москва. Параллельно Северо-Западный филиал ФПК увеличил количество вагонов в ночных поездах, чтобы обеспечить перевозку большего числа пассажиров, столкнувшихся с отменами авиарейсов.
Предыдущие ограничения работы аэропортов
Предыдущий коллапс в аэропортах из-за ограничений на вылет и прием самолетов наблюдался в начале июля. Тогда в связи с массированными атаками БПЛА задержали и отменили десятки рейсов, многие пассажиры провели несколько часов в самолетах в ожидании вылетов. По информации Росавиации, с 5 по 7 июля отменили 485 рейсов, около 2000 — задержали.