В Башкирии начальник отдела полиции предстанет перед судом за взятку

Как установлено следствием, в декабре 2022 года фигуранты уголовного дела, действуя в сговоре с бывшим начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Октябрьскому получили в качестве взятки 2,5 млн руб. от жителя Октябрьского, подозреваемого в незаконном обороте спиртосодержащей продукции. «Деньги предназначались за якобы обеспечение избрания мужчине меры пресечения в виде подписки о невыезде и за квалификацию его действий как преступление средней тяжести», — отмечается в пресс-релизе.