В Ташкенте пятые сутки ищут пропавшего 11-летнего мальчика

С тех пор его местонахождение остаётся неизвестным. Последний раз Мухаммадамин был замечен на улице Алишера Навои, 35. Предположительно, он мог направляться на автобусе в Сергелийский район, однако точно это пока не подтверждено.
Родные мальчика и волонтёры продолжают поиски и обращаются ко всем, кто мог видеть ребёнка, с просьбой сообщить любую информацию, которая поможет установить его местонахождение.
Если вы обладаете какой-либо информацией, которая может помочь в поиске, просьба связаться с волонтёрами UzAlert или позвонить по номеру 102.
Каждая минута важна. Не оставайтесь равнодушными.