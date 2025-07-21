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В Ташкенте пятые сутки ищут пропавшего 11-летнего мальчика

Vaib.uz (Узбекистан. 21 июля). В столице Узбекистана разыскивают 11-летнего Мухаммадамина Садикова, который исчез 16 июля. По информации поискового отряда UzAlert, мальчик проживает в махалле «Алмазар» Шайхантахурского района, в этот день, в 9:00 утра он вышел из дома и пропал.

Источник: UzAlert

С тех пор его местонахождение остаётся неизвестным. Последний раз Мухаммадамин был замечен на улице Алишера Навои, 35. Предположительно, он мог направляться на автобусе в Сергелийский район, однако точно это пока не подтверждено.

Родные мальчика и волонтёры продолжают поиски и обращаются ко всем, кто мог видеть ребёнка, с просьбой сообщить любую информацию, которая поможет установить его местонахождение.

Если вы обладаете какой-либо информацией, которая может помочь в поиске, просьба связаться с волонтёрами UzAlert или позвонить по номеру 102.

Каждая минута важна. Не оставайтесь равнодушными.