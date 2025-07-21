1,5 тысячи пассажиров застряли в нижегородском аэропорту

Как заявили представители пресс-службы аэропорта, в здании терминала находятся как клиенты, купившие билеты на рейсы согласно штатному расписанию, так и те, чей рейс был перенаправлен в Нижний Новгород.
Ночью аэропорт Нижнего Новгорода принял самолеты, маршрут которых был изменен из-за введенных ограничений в воздушной зоне Москвы. Около 02:00 ночи нижегородский аэропорт также приостановил прием и отправку воздушных судов; Росавиация объявила о снятии ограничений в 08:50.
Для скорейшего возобновления штатного расписания аэропорт работает в усиленном режиме: сотрудники аэропорта совместно с представителями авиакомпаний оперативно готовят самолеты к вылету, регистрируют пассажиров и принимают все необходимые меры.
В соответствии с Федеральными авиационными правилами, авиакомпании предоставляют пассажирам задержанных рейсов воду и горячее питание, учитывая время ожидания вылета.
В случае отмены рейса, авиакомпании обеспечивают доставку пассажиров к месту назначения наземным транспортом.
Важно отметить, что введенные ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов, что является первостепенной задачей гражданской авиации.