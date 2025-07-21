Обломки БПЛА упали на частный дом в Красносулинском районе Ростовской области

В ночь на 21 июля в Красносулинском районе Ростовской области обломки БПЛА упали на частный дом, был нанесен ущерб. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— В поселке Раково, на улице Радищева, поврежден частный дом, летняя кухня и два автомобиля. По предварительным данным, люди не пострадали. Информация уточняется, — написал Юрий Слюсарь.
Также прошедшей ночью после падения обломков БПЛА произошло два возгорания в поселке Каменоломни Ростовской области, там пострадали здание старого диспетчерского пункта на ж/д станции и цветочный магазин.
По словам донского главы, беспилотники также сбили в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске. В Минобороны России уточнили, что всего в течение ночи в регионе уничтожили 12 БПЛА.
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