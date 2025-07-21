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ФСБ предотвратила атаку 80 дронов на Петербург

ФСБ сообщила о предотвращении крупной атаки дронов на Санкт-Петербург. По данным телеканала 78, в городе задержан мужчина, который собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о стратегических объектах.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Федеральная служба безопасности заявила о предотвращении атаки 80 беспилотных летательных аппаратов на Санкт-Петербург. По информации телеканала 78, в ходе операции силовики задержали мужчину, подозреваемого в содействии украинским спецслужбам. На оперативном видео фигурант признался, что отправлял фотографии стратегических объектов и знал о планах удара по городу.

По данным следствия, подозреваемый сам вышел на контакт с украинскими спецслужбами и собирал сведения о предприятиях оборонно-промышленного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также о воинских частях и других военных учреждениях.

Телеграм-канал Mash на Мойке уточняет, что в ходе оперативной разработки ему для убедительности были переданы поддельные документы, которые после ознакомления демонстративно уничтожили.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности», за которую предусмотрено наказание до 20лет лишения свободы.