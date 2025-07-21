Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области женщина устроила фейерверк в расчетном зале ЖЭУ

21 июля утром в помещении управляющей компании на улице Гидротурбинной в Сызрани произошел конфликт.

21 июля утром в помещении управляющей компании на улице Гидротурбинной в Сызрани произошел конфликт. По предварительной информации, местная жительница, недовольная качеством услуг ЖКХ, использовала петарду в расчетном зале.

Полиция, прибывшая на вызов, установила отсутствие пострадавших и разрушений. Свидетели происшествия были опрошены. По данным правоохранителей, женщина также выражалась нецензурно в адрес сотрудников УК.

В настоящее время сотрудники МУ МВД России «Сызранское» выясняют все обстоятельства инцидента. Женщина доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.