В Самарской области женщина устроила фейерверк в расчетном зале ЖЭУ

21 июля утром в помещении управляющей компании на улице Гидротурбинной в Сызрани произошел конфликт. По предварительной информации, местная жительница, недовольная качеством услуг ЖКХ, использовала петарду в расчетном зале.
Полиция, прибывшая на вызов, установила отсутствие пострадавших и разрушений. Свидетели происшествия были опрошены. По данным правоохранителей, женщина также выражалась нецензурно в адрес сотрудников УК.
В настоящее время сотрудники МУ МВД России «Сызранское» выясняют все обстоятельства инцидента. Женщина доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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