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Гараж и автомобиль сгорели во время пожара во Владивостоке

Причины возгорания и сумма ущерба уточняются.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке днём 21 июля произошёл пожар в одном из гаражных кооперативов, расположенном на улице Луговая. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что внутри одного из гаражей горит огонь, из соседних боксов шёл густой дым, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Возгорание охватило около 30 квадратных метров. В результате происшествия огнём повреждены сам гараж и находившаяся внутри легковая машина. Погибших и пострадавших нет.

Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар, не допустив его распространения на соседние строения. Сейчас устанавливаются точные причины возгорания и сумма причиненного ущерба.

Напомним, во Владивостоке на проспекте 100-летия Владивостока ночью 1 июля загорелся неиспользуемый пассажирский автобус, припаркованный на стоянке катеров.