Гараж и автомобиль сгорели во время пожара во Владивостоке

Во Владивостоке днём 21 июля произошёл пожар в одном из гаражных кооперативов, расположенном на улице Луговая. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что внутри одного из гаражей горит огонь, из соседних боксов шёл густой дым, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.