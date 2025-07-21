Гараж и автомобиль сгорели во время пожара во Владивостоке

Во Владивостоке днём 21 июля произошёл пожар в одном из гаражных кооперативов, расположенном на улице Луговая. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что внутри одного из гаражей горит огонь, из соседних боксов шёл густой дым, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Возгорание охватило около 30 квадратных метров. В результате происшествия огнём повреждены сам гараж и находившаяся внутри легковая машина. Погибших и пострадавших нет.
Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар, не допустив его распространения на соседние строения. Сейчас устанавливаются точные причины возгорания и сумма причиненного ущерба.
Напомним, во Владивостоке на проспекте 100-летия Владивостока ночью 1 июля загорелся неиспользуемый пассажирский автобус, припаркованный на стоянке катеров.