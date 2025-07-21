Одно сообщение перевернуло жизнь сибиряка — он потерял почти семь миллионов рублей

54-летнему жителю Нижнеудинска в мессенджере пришло заманчивое предложение — заработать на криптовалюте. Сначала все выглядело правдоподобно: после звонка от «инвестиционного менеджера» он скачал приложение, перевел деньги на криптокошелек и даже получил первую прибыль — около 7,5 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.