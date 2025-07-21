Одно сообщение перевернуло жизнь сибиряка — он потерял почти семь миллионов рублей

54-летнему жителю Нижнеудинска в мессенджере пришло заманчивое предложение — заработать на криптовалюте. Сначала все выглядело правдоподобно: после звонка от «инвестиционного менеджера» он скачал приложение, перевел деньги на криптокошелек и даже получил первую прибыль — около 7,5 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.
— Окрыленный успехом, сибиряк начал вкладывать крупные суммы, но когда попытался вывести деньги — столкнулся с проблемами. Оказалось, что «брокер» был обычным мошенником, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Так с мая 2025 года жертва потеряла почти семь миллионов рублей. Следователи завели уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция предупреждает: будьте осторожны с предложениями «легких денег», проверяйте информацию и не переводите средства сомнительным лицам.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту Иркутска транспортные полицейские задержали троих пассажиров, которые устроили дебош на борту самолета.