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Подозреваемого в убийстве задержали в Ростовской области

В Ростовской области задержали подозреваемого в стрельбе и гибели мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В Донецке Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Как уточнили в полиции, изначально в дежурную часть поступила информация о смерти 43-летнего мужчины. Погибший, предположительно, имел огнестрельные ранения и скончался по пути в больницу.

Полицейские предварительно выяснили, что тяжелые травмы мужчина получил во время конфликта вблизи одной из точек общепита. Один из участников ссоры якобы выстрелил в другого, целясь в область груди и шеи.

— Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ст. 105 УК РФ). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.

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