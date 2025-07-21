Подозреваемого в убийстве задержали в Ростовской области

В Донецке Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Как уточнили в полиции, изначально в дежурную часть поступила информация о смерти 43-летнего мужчины. Погибший, предположительно, имел огнестрельные ранения и скончался по пути в больницу.
Полицейские предварительно выяснили, что тяжелые травмы мужчина получил во время конфликта вблизи одной из точек общепита. Один из участников ссоры якобы выстрелил в другого, целясь в область груди и шеи.
— Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ст. 105 УК РФ). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.
Подпишись на нас в Telegram.