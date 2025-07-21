Следователи установили обстоятельства гибели новорожденного в Красноярске

Следователи начали выяснять обстоятельства обнаружения тела недоношенного ребенка в мусорном баке на улице Львовской 12 февраля, об этом раннее писал «МК в Красноярске».
В тот же день в медицинское учреждение обратилась 16-летняя девушка с кровотечением. По предварительной информации, причиной обращения стали преждевременные роды. Следствие предполагает, что девушка родила дома на 22-й неделе беременности и впоследствии избавилась от тела.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». В настоящее время проводятся действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Назначена экспертиза. По предварительным данным, новорожденный подавал признаки жизни при рождении.
Как пишет «Kras Mash», cледственный комитет завершил расследование дела о гибели новорожденной. По данным следствия, школьница, скрывавшая беременность, родила в феврале в туалете дома. Сразу после родов, девочку, оказавшуюся живой, поместила в пакет и выбросила в мусорный бак на улице.
Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти младенца стало утопление в околоплодных водах.