Следователи установили обстоятельства гибели новорожденного в Красноярске

В тот же день в медицинское учреждение обратилась 16-летняя девушка с кровотечением. По предварительной информации, причиной обращения стали преждевременные роды. Следствие предполагает, что девушка родила дома на 22-й неделе беременности и впоследствии избавилась от тела.