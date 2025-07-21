Двое детей стали жертвами мошенников в Комсомольске-на-Амуре

За последнюю неделю в Комсомольске-на-Амуре зафиксирована серия случаев дистанционного мошенничества, в результате которых пострадавшие потеряли более 1,5 миллиона рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Жертвами аферистов стали девять человек, включая пенсионеров и несовершеннолетних. Трое горожан — двое мужчин (20 и 69 лет) и 72-летняя женщина — перевели мошенникам более 940 тысяч рублей, поверив в схему с «безопасными ячейками». Злоумышленники, представившись операторами связи, полицейскими и работниками финансового мониторинга, получили доступ к их данным на «Госуслугах», а затем убедили перевести деньги на подконтрольные счета.
22-летняя жительница города Юности попалась на обещание быстрого заработка в инвестициях. Под руководством «брокера» она перевела 210 тысяч рублей на виртуальный счет, но вывести средства не смогла.
Еще четверо пострадавших (36, 49, 38 и 76 лет) лишились 180 тысяч рублей из-за мошенников на сайтах объявлений. Среди них — мужчина, переведший пять тысяч рублей за «бронирование столика» незнакомке, автолюбитель, потерявший 61 тысячу рублей за несуществующие запчасти, пенсионерка, отдавшая 100 тысяч рублей за фальшивые лекарства, и мать, чей ребенок перевел 15 тысяч рублей за «выигрыш» в соцсети.
Также девятилетняя девочка по указанию злоумышленников перевела 120 тысяч рублей бабушкиных сбережений за «игровую валюту».
Еще двое мужчин (56 и 64 лет) установили вредоносные APK-файлы, после чего преступники получили доступ к их банковским данным и похитили 60 тысяч рублей.
Двое жителей стали жертвами схемы с оформлением кредитов по их данным. Ущерб МФО составил 12 тысяч рублей.
Заведены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Кража». Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.
Полиция призывает горожан быть бдительными: не переводите деньги незнакомцам, не скачивайте подозрительные файлы, не сообщайте пароли и данные карт и контролируйте действия детей в интернете.