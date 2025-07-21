Двое детей стали жертвами мошенников в Комсомольске-на-Амуре

Жертвами аферистов стали девять человек, включая пенсионеров и несовершеннолетних. Трое горожан — двое мужчин (20 и 69 лет) и 72-летняя женщина — перевели мошенникам более 940 тысяч рублей, поверив в схему с «безопасными ячейками». Злоумышленники, представившись операторами связи, полицейскими и работниками финансового мониторинга, получили доступ к их данным на «Госуслугах», а затем убедили перевести деньги на подконтрольные счета.