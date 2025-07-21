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В Самаре мигрант пытался подкупить пограничника в аэропорту «Курумоч»

23 октября 2024 года в аэропорту «Курумоч» произошел инцидент с попыткой подкупа пограничника.

23 октября 2024 года в аэропорту «Курумоч» произошел инцидент с попыткой подкупа пограничника. Иностранный гражданин, имевший запрет на выезд из России, предложил взятку сотруднику пограничного контроля, надеясь обойти ограничение.

Сотрудник ведомства отказался от денег и сообщил о происшествии руководству. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на мелкое взяточничество (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

Суд признал иностранца виновным и назначил ему штраф, сумма которого не уточняется. Деньги будут перечислены в государственный бюджет.

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