Драка после взрыва петарды произошла в одном из парков в Ростовской области

Драку из-за взрыва петарды в Тацинском районе Ростовской области прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Информация поступила сегодня, 21 июля.
По данным полиции, сначала в отдел полиции поступил вызов в местный парк. Очевидцы пожаловались на мужчину, взрывавшего петарды. После этого, уже на месте происшествия, правоохранители составили в отношении нарушителя спокойствия протокол по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ).
— Сейчас сотрудники полиции также проверяют информацию о драке. Устанавливаются участники и обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в пресс-службе донского главка МВД.
Напомним, ранее об этом же случае писали в соцсетях. Сообщалось о мужчине на самокате, хлопке и последовавшей после этого разборке.
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