Драка после взрыва петарды произошла в одном из парков в Ростовской области

По данным полиции, сначала в отдел полиции поступил вызов в местный парк. Очевидцы пожаловались на мужчину, взрывавшего петарды. После этого, уже на месте происшествия, правоохранители составили в отношении нарушителя спокойствия протокол по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ).