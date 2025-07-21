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Драка после взрыва петарды произошла в одном из парков в Ростовской области

На Дону задержали хулигана, проверяется информация о конфликте из-за петарды.

Источник: Комсомольская правда

Драку из-за взрыва петарды в Тацинском районе Ростовской области прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Информация поступила сегодня, 21 июля.

По данным полиции, сначала в отдел полиции поступил вызов в местный парк. Очевидцы пожаловались на мужчину, взрывавшего петарды. После этого, уже на месте происшествия, правоохранители составили в отношении нарушителя спокойствия протокол по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ).

— Сейчас сотрудники полиции также проверяют информацию о драке. Устанавливаются участники и обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в пресс-службе донского главка МВД.

Напомним, ранее об этом же случае писали в соцсетях. Сообщалось о мужчине на самокате, хлопке и последовавшей после этого разборке.

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