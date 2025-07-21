Как «пилят» Самарскую Луку: на чью сторону встанет суд в деле о незаконной приватизации земель в национальном парке?

«Лыжню Политехников убили! Какой-то человек выкупил участок у воды. Мы не можем теперь пройти здесь. Лыжне уже очень много лет, она известна с 1970-х годов. Министр туризма и администрация о ней должны были знать. Видите на столбе красные метки? Здесь лыжня уходила в поля и глубоко в горы. Сейчас тут забор стоит. Неужели министр туризма не может сохранить её для нас?» — возмущался в социальных сетях известный самарский турист, путешественник и проводник Юрий Рыбаков.