Как «пилят» Самарскую Луку: на чью сторону встанет суд в деле о незаконной приватизации земель в национальном парке?

Летом все больше самарцев тянутся к реке или озеру, на золотистый песок пляжа или просто к прибрежной прохладе. Есть, однако, особая категория любителей отдыха и жизни у воды — в уединении, за высокими заборами на веранде личного коттеджа на прибрежной земле, некогда принадлежавшей всем, а потом ставшей частными владениями. Иногда благодаря таким любителям тишины и комфорта выхода к воде лишаются целые населенные пункты.
Мина замедленного действия.
Именно такая ситуация сложилась в «Самарской Луке». Усинский — поселок на территории национального парка, можно сказать, младший брат села Рождествено. Он вытянулся вдоль берега Рождественской Воложки от окраины села вверх по течению, в сторону гребной базы ЦСК ВВС и села Выползово.
В советские годы он назывался «Посёлок учебного хозяйства плодоовощного техникума», попросту Учхоз, а в 1973 году был переименован в Усинский. Но продолжал жить в основном сельским хозяйством и подготовкой кадров для этой отрасли. Был, например, знаменит своими пчеловодами. Дальнейшая судьба его типична: распад СССР — перестройка — «лихие 90-е». А в 2010-м случилось событие, которое стало для усинцев миной замедленного действия.
26 октября того года тогда на тот момент еще действующий глава Волжского района Александр Адамов подписал постановление № 2622, по которому полсотни земельных участков, расположенных на нескольких гектарах вдоль всей прибрежной полосы Рождественской Воложки, были проданы частным лицам. Каким образом они в принципе могли стать объектами купли-продажи, если являлись рекреационными землями нацпарка, а не землями его поселений, вопрос отнюдь не риторический. Забегая вперед, скажем, что таким же образом из национального парка «уплыл» не только берег Рождественской Воложки, но и многие другие участки, которые теперь выставлены на Авито с заманчивыми описаниями: «экoлoгичeски чиcтый pайoн, пpекpaсный вoздух, великoлeпная прирoда».
Хочется верить, что настанет момент, когда законность всех таких переходов земель национального парка в «продажный статус» станет предметом внимательного изучения правоохранительными органами. Сейчас, в числе прочих, таким же образом распродается земля рядом с широко известным в узких кругах пляжем «Байконур». А если и там появятся заборы и шлагбаумы, это может спровоцировать взрыв социального недовольства совсем не только со стороны жителей Самарского Заволжья, но и всех, для кого понятие «ЗаВолга» — не пустой звук.
Заборы там, заборы тут. Теперь нарушен сервитут…
Однако целых 10 лет, до начала 2020-х годов, новые владельцы пойменных земель в Усинском никак себя не проявляли. Как и десятилетиями ранее, местные жители купались здесь, спускали на воду лодки, нередко устраивали праздники и гуляли свадьбы.
Но после того, как земля «отлежалась» положенный срок давности, вдоль Воложки стали появляться заборы и ограды, а в пойме реки — вестись строительные работы. Как грибы после дождя за заборами начали расти коттеджи, срезался грунт, пилились деревья и проводились все те работы, которые грубо нарушают федеральный закон об особо охраняемых природных территориях.
Жители поселка жаловались во все возможные инстанции, писали письма, но застройка берега продолжалась. Излишне говорить, что стройка в таких местах нарушает нормы Водного кодекса и множества законов — как федеральных, так и региональных. Тем удивительнее это выглядело, когда оказалось, что многие владельцы двухэтажных домов вдали от посторонних глаз на лоне природы сами являлись или являются высокопоставленными стражами законности и порядка.
Настал момент, когда закрытые коттеджные поселки заняли всё побережье протоки Воложка в границах Усинского. В промежутке между двумя такими поселками остался один-единственный проезд: земельный участок, позволявший людям спустить на воду лодку, а коровам — прийти на водопой. Ни о каком отдыхе на оставшемся «пятачке» уже не было и речи.
И вот, появление забора вдоль этого, последнего, участка стало последней каплей: люди лишились выхода к воде.
Ошибочно думать, что это стало проблемой только для жителей небольшого поселка.
Появление «хозяина» у этого земельного участка практически уничтожило один из старейших туристических маршрутов в Самарской области в целом и в Самарской Луке в частности.
«Лыжню Политехников убили! Какой-то человек выкупил участок у воды. Мы не можем теперь пройти здесь. Лыжне уже очень много лет, она известна с 1970-х годов. Министр туризма и администрация о ней должны были знать. Видите на столбе красные метки? Здесь лыжня уходила в поля и глубоко в горы. Сейчас тут забор стоит. Неужели министр туризма не может сохранить её для нас?» — возмущался в социальных сетях известный самарский турист, путешественник и проводник Юрий Рыбаков.
«В прошлом году в Усинском случился пожар — так сгорели целых два дома, потому что пожарным негде было набрать воды: пожарный съезд к протоке теперь перекрыт», — рассказал таксист Андрей, подвозивший «МК в Самаре» в поселок на съемки для этого материала.
В общем, жители поселка собрали сотни подписей и начали «бить во все колокола».
Депутат и компромат.
Пожалуй, поворотной точкой в истории стал момент, когда на вопиющее беззаконие обратил внимание депутат Александр Хинштейн.
"Традиционная для Самары история: в с.п. Рождествено у жителей отобрали доступ к Волге. Пляжи, которыми люди пользовались исстари, отгородили заборами. Убедился в этом лично, когда после массовых обращений жителей, выехал в Усинское с природоохранным прокурором и коллегами из других надзорных органов. Скупившие прибрежные участки нувориши не только не пускают людей к воде, но и незаконно разместили в акватории причалы, понтоны, бани.
Традиционно — не обошлось без силовиков: жители рассказали, что часть участков по сомнительным схемам была приватизирована тогдашним прокурором Волжского района Дмитрием Трухом (ныне адвокат). Его жена — по сей день работает судьей скандально известной 6-й кассации. В одном из домов — живет экс-начальник Тольяттинского РУБОП Сергей Семушин. Пообещали жителям, что добьемся восстановления закона и вернем доступ к воде. Прокуратура планирует выйти с соответствующими исками в суд", — написал Александр Хинштейн в своем телеграм-канале ровно 2 года назад, в июле 2023-го, после выезда на место.
И природоохранная прокуратура, к ее чести, оказалась последовательной и настойчивой. Решением Самарского областного суда от 17 июля 2024-го года требования Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры были удовлетворены, а генеральный план сельского поселения Рождествено признан недействующим.
Как оказалось, прибрежные участки были распроданы в 2010 году, а сам генеральный план, по которому такое право продажи возникало, был принят только в 2013 году. Каким образом такое оказалось возможным, ни представители нацпарка «Самарская лука», ни представители администрации Волжского района в суде объяснить не смогли, ссылаясь на то, что все (!) документы «сгорели во время пожара».
Более того, никакие решения относительно перевода земель нацпарка в категории, пригодные для продажи, местные власти не были вправе принимать без согласования с федеральным Минприроды, а согласований никаких не было.
В итоге для защиты прав Российской Федерации и жителей Усинского Самарский межрайонный природоохранный прокурор обратился в Волжский районный суд с иском о признании сделки по предоставлению того самого земельного участка Чекмареву Н. В. ничтожной, а также о признании построек на участке самовольными и их сносе.
Как рассказал нам в интервью Самарский межрайонный природоохранный прокурор, старший советник юстиции Павел Абрамов, проблема правомерности приватизации земель природно-заповедного фонда остро стоит не только в Самарской области, но и по всей России. Действовавшее на момент создания в 1984 году Советом Министров РСФСР национального парка «Самарская Лука» законодательство не в полной мере регламентировало вопросы использования земель. Лишь в 2020 году с принятием изменений в Закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и в земельное законодательство разрешился вопрос об условиях правомерного оборота земель, расположенных на территории национальных парков, в целях недопущения их незаконной приватизации.
По итогам анализа ситуации, Самарская межрайонная природоохранная прокуратура установила «факты незаконной приватизации земель, расположенных в границах национального парка “Самарская Лука”, на территории поселка Усинский сельского поселения Рождествено. “Ввиду этого, в настоящее время нами ведется исковая работа по изъятию из чужого владения незаконно приватизированных земель национального парка “Самарская Лука”, — говорится в ответе Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры на запрос “МК в Самаре”.
Какая судьба ждет все остальные участки и коттеджи в пойме Рождественской Воложки, пока говорить рано. Но тот факт, что законность их передачи из национального парка частным лицам сейчас изучает и контролирует Генеральная прокуратура России, а также однозначная позиция природоохранной прокуратуры внушают определенный оптимизм. На чью сторону встанет суд, станет ясно 24 июля: на эту дату назначено рассмотрение иска о незаконности приватизации земельного участка, лишившего усинцев доступа к воде, в Волжском районном суде Самарской области.
«МК в Самаре» будет следить за развитием ситуации.
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