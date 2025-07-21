Жителя Донецка задержали по подозрению в убийстве у кафе

По данным следствия, в ночь на 20 июля текущего года фигурант, находясь у одного из городских кафе, находясь в состоянии опьянения, во время конфликта с местным жителем выстелил в ему в область шеи и груди, после чего скрылся с места преступления, выбросив оружие неподалеку. От полученных повреждений потерпевший скончался в машине скорой помощи.