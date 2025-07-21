Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Донецка задержали по подозрению в убийстве у кафе

В Донецке полицейские задержали местного жителя по подозрению в убийстве. Предположительно он застрелил оппонента посреди улицы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По данным следствия, в ночь на 20 июля текущего года фигурант, находясь у одного из городских кафе, находясь в состоянии опьянения, во время конфликта с местным жителем выстелил в ему в область шеи и груди, после чего скрылся с места преступления, выбросив оружие неподалеку. От полученных повреждений потерпевший скончался в машине скорой помощи.

Злоумышленник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.