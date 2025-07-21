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Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Псковской области

В Великих Луках Псковской области произошел взрыв бытового газа в жилом доме на Юбилейной площади. Пострадали четыре человека, один из них госпитализирован.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Четыре человека пострадали, по предварительным данным, при взрыве бытового газа в жилом доме в городе Великие Луки Псковской области, один из них госпитализирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Михаила Ведерникова.

Инцидент произошел в доме № 3 на площади Юбилейная. Как написал Ведерников в своем телеграм-канале, предварительной причиной взрыва является утечка и последующий взрыв бытового газа в одной из квартир на втором этаже.

На месте происшествия оперативно прибыли спасатели, пожарные расчеты, бригады скорой помощи и газовая служба. К настоящему моменту пожар локализован.