Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Псковской области

Четыре человека пострадали, по предварительным данным, при взрыве бытового газа в жилом доме в городе Великие Луки Псковской области, один из них госпитализирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Михаила Ведерникова.
Инцидент произошел в доме № 3 на площади Юбилейная. Как написал Ведерников в своем телеграм-канале, предварительной причиной взрыва является утечка и последующий взрыв бытового газа в одной из квартир на втором этаже.
На месте происшествия оперативно прибыли спасатели, пожарные расчеты, бригады скорой помощи и газовая служба. К настоящему моменту пожар локализован.