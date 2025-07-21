В Самаре мужчину судят за фиктивную прописку 17 иностранных граждан

В Промышленном районе Самары расследуют уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в фиктивной регистрации иностранных граждан. По данным полиции, мужчина оформил в своей квартире временную прописку для 17 человек, рассчитывая получить от них помощь в ремонте загородного дома.
Как установило следствие, весной прошлого года иностранцы прибыли в Самару в поисках работы. Хозяин жилья, встретив их в городе, предложил оформить регистрацию в обмен на участие в строительных работах на его частной территории.
После того как спустя несколько месяцев загородный дом мужчины пострадал от пожара, он решил использовать фиктивную регистрацию как способ заработка.
Несмотря на предупреждения о возможной уголовной ответственности, подозреваемый продолжил незаконные действия. При этом его супруга не была в курсе, что по документам в их квартире числятся еще 17 постояльцев. В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Ранее мы писали, что в областной столице мигрант пытался подкупить пограничника в «Курумоче».
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