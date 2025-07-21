В Самаре мужчину судят за фиктивную прописку 17 иностранных граждан

Несмотря на предупреждения о возможной уголовной ответственности, подозреваемый продолжил незаконные действия. При этом его супруга не была в курсе, что по документам в их квартире числятся еще 17 постояльцев. В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведется расследование.