Спустя две недели окончен поиск 33-летнего пропавшего мужчины из Прикамья

Речь идёт о молодом жителе Соликамского округа, который исчез 5 июля. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что мужчина ушёл из дома в микрорайоне Клёстовка и перестал выходить на связь с родными и близкими. На протяжении более чем двух недель его местонахождение оставалось неизвестным. 19 июля к поискам прикамца подключились волонтёры, которые разместили ориентировку о его пропаже в социальных сетях.