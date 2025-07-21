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Спустя две недели окончен поиск 33-летнего пропавшего мужчины из Прикамья

Он пропал 5 июля.

Источник: Соцсети

Поиск 33-летнего пропавшего мужчины окончен в Пермском крае спустя две недели, сообщает поисковый отряд «Регион59 — поиск пропавших людей».

Речь идёт о молодом жителе Соликамского округа, который исчез 5 июля. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что мужчина ушёл из дома в микрорайоне Клёстовка и перестал выходить на связь с родными и близкими. На протяжении более чем двух недель его местонахождение оставалось неизвестным. 19 июля к поискам прикамца подключились волонтёры, которые разместили ориентировку о его пропаже в социальных сетях.

Днём 21 июля поисковый отряд сообщил, что поиски мужчины окончены.

«Найден, жив! Благодарим всех за помощь в поиске», — рассказали волонтёры в своём сообществе.

Поисковый отряд призвал жителей Пермского края снять репосты. О том, где на протяжении двух недель находился мужчина и при каких обстоятельствах его удалось найти, не уточняется.