Спустя две недели окончен поиск 33-летнего пропавшего мужчины из Прикамья

Поиск 33-летнего пропавшего мужчины окончен в Пермском крае спустя две недели, сообщает поисковый отряд «Регион59 — поиск пропавших людей».
Речь идёт о молодом жителе Соликамского округа, который исчез 5 июля. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что мужчина ушёл из дома в микрорайоне Клёстовка и перестал выходить на связь с родными и близкими. На протяжении более чем двух недель его местонахождение оставалось неизвестным. 19 июля к поискам прикамца подключились волонтёры, которые разместили ориентировку о его пропаже в социальных сетях.
Днём 21 июля поисковый отряд сообщил, что поиски мужчины окончены.
«Найден, жив! Благодарим всех за помощь в поиске», — рассказали волонтёры в своём сообществе.
Поисковый отряд призвал жителей Пермского края снять репосты. О том, где на протяжении двух недель находился мужчина и при каких обстоятельствах его удалось найти, не уточняется.