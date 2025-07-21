«Заманивали последователей в полуразрушенные деревни». СК сказал про уголовное дело экстремистской секты с пятью задержанными и руководителем в розыске

В Следственном комитете сообщили о завершении расследовании уголовного дела экстремистской секты.
Фигурантами уголовное дела стали руководители и приспешники экстремистского формирования — так называемой «Русской православной церкви — Царская Империя».
Ранее СК раскрыл подробности дела экстремистской секты, которая имела своего императора и митрополита.
Сейчас в СК обратили внимание на то, что последователи зловещей секты «проповедовали» создание никем не признанного государства «Триединая Русь». Руководители заманивали адептов в заброшенные деревни, вынуждали оборвать все связи с внешним миром и отречься от имущества, социальных благ и медпомощи, живя в полуразрушенных сельских хатах в глуши.
Чтобы попасть в секту последователи должны были внести щедрые пожертвования. Они передавали свои деньги, имущество и недвижимость, другие ценности.
Затем членов секты вынуждали дать присягу не существующему императору. Адепты экстремистского формирования отрицали действующий государственный строй и законы, а руководители секты фактически узурпировали законодательную, судебную и исполнительную власть.
Незаконную деятельность белорусской ячейки международной секты пресекли оперативники ГУБОПиК МВД Беларуси. Но еще в ходе расследования правоохранители получили информацию о том, что аналогичные секты функционируют на территории России, Украины и Молдовы.
— Для управления белорусской ячейкой был назначен так называемый митрополит. Он давал указания на подготовку агитационных материалов, написание лживых «молитв», подготовку публикаций для экстремистских сайтов, — раскрыли подробности в СК.
Известно, что с мая 2023-го сектантами в интернете создавались вербовочные сайты для привлечения новых последователей. Организаторы намеревались разжечь национальную, религиозную вражду и провоцировали ненависть к представителям традиционных христианских ценностей. Они выпускали, перевозили и хранили экстремистские материалы. Следователи смогли раскрыли структуру экстремистского формирования. Также установили и задержали руководителей и участников секты.
— Организаторы белорусской ячейки превратили заброшенные здания в глухих деревнях на территории Гродненской и Витебской областей в места для проведения «обрядов», рядом с которым и жили участники секты, — пояснили в пресс-службе.
По уголовному делу задержаны пять руководителей секты. Им инкриминируют в зависимости от степени участия в преступлениях: создание и руководство экстремистским формированием, незаконные организацию и руководство религиозной организацией, разжигание национальной и религиозной вражды и розни (ч.1 ст.361−1, ч.2 ст. 193, ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси).
До суда фигуранты заключены под стражу. А вот руководителю белорусской ячейки международной секты удалось скрыться за пределами Беларуси, он объявлен в розыск.
С санкции прокурора к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Руководитель белорусской ячейки международной секты, скрывающийся за пределами Республики Беларусь, объявлен в розыск.
Материалы уголовного дела переданы в Генпрокуратуру для направления в суд.
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