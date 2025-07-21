«Заманивали последователей в полуразрушенные деревни». СК сказал про уголовное дело экстремистской секты с пятью задержанными и руководителем в розыске

Сейчас в СК обратили внимание на то, что последователи зловещей секты «проповедовали» создание никем не признанного государства «Триединая Русь». Руководители заманивали адептов в заброшенные деревни, вынуждали оборвать все связи с внешним миром и отречься от имущества, социальных благ и медпомощи, живя в полуразрушенных сельских хатах в глуши.