МЧС прояснило судьбу потерявшихся в Белом море волгоградцев

— На данный момент найдены четыре человека. Поиски трёх человек продолжаются. В районе поиска работают: сотрудники 8 ПСЧ на катере БЛ-820, спасатели АОСС им. И. А. Поливаного на вертолёте МИ-8 МЧС России и катер «Рыбинск» Морспасслужбы. В поисках участвуют 10 специалистов и 3 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра, — добавили в ведомстве.