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Сектанты использовали заброшенные дома в глухих деревнях Гродненской и Витебской областей для проведения «обрядов»

Сектанты проводили «обряды» в глухих деревнях Гродненской и Витебской областей.

Источник: Комсомольская правда

В Следственном комитете раскрыли подробности уголовного дела экстремистской секты, последователи которой проводили «обряды» в заброшках глухих деревень Гродненской и Витебской областей.

Следователи установили, что зловещая суть секты состояла в том, чтобы «проповедовать» создание непризнанного государства, которое сектанты назвали «Триединой Русью». Людей сектанты заманивали в заброшенные деревни, в полуразваленные избы.

Контролируемые организаторами последователи секты отрекались от своих документов, социальных благ и медицинской помощи. Адепты экстремисткой секты должны были оборвать все связи с внешним миром, не общаться с родными и близкими людьми. А, чтобы попасть в секту, должны были внести щедрые пожертвования: деньги, имущество, недвижимость.

Также следователи установили, что, реализуя свой преступный замысел, руководители белорусской ячейки международной секты превратили заброшенные здания в глухих деревнях в места для проведения «обрядов». Рядом с такими заброшками на территории Гродненской и Витебской областей селили участников секты.

Здесь мы подробнее писали о том, что еще СК сообщил об уголовном деле экстремистской секты с пятью задержанными и руководителем в розыске: «Заманивали последователей в полуразрушенные деревни».

Ранее СК раскрыл подробности дела экстремистской секты, которая имела своего императора и митрополита.

Еще милиция вернула 500 тысяч рублей минчанину, которые он отдал незнакомой женщине.