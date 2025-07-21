Сектанты использовали заброшенные дома в глухих деревнях Гродненской и Витебской областей для проведения «обрядов»

Контролируемые организаторами последователи секты отрекались от своих документов, социальных благ и медицинской помощи. Адепты экстремисткой секты должны были оборвать все связи с внешним миром, не общаться с родными и близкими людьми. А, чтобы попасть в секту, должны были внести щедрые пожертвования: деньги, имущество, недвижимость.