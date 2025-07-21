Бастрыкин потребовал доклад по делу о травме подростка во Владивостоке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Приморью Эдуарду Трубчику доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после получения травмы 15-летней жительницей Владивостока. Девушка пострадала, упав в открытый канализационный люк. Сейчас она находится в больнице, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Следкома России.