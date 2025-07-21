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Бастрыкин потребовал доклад по делу о травме подростка во Владивостоке

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности.

Источник: PrimaMedia.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Приморью Эдуарду Трубчику доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после получения травмы 15-летней жительницей Владивостока. Девушка пострадала, упав в открытый канализационный люк. Сейчас она находится в больнице, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Следкома России.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.