Новые детали о школьнице, бросившей дочь в мусоропровод

Напомним, что в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии krsk.aif.ru рассказывали, что обвиняемая встречалась с 18-летним парнем в период с лета по осень 2024 года. Но это был не единственный ее половой партнер. Со слов обвиняемой, как отмечали в СК, она не знает, кто стал отцом.