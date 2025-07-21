Новые детали о школьнице, бросившей дочь в мусоропровод

В Красноярске завершено расследование уголовного дела об убийстве 16-летней матерью новорожденной. Шокирующий случай прогремел на всю страну в феврале 2025 года. Учащаяся коррекционной школы родила дома в туалете малышку, после чего упаковала ее в пакет и выкинула в мусоропровод.
О происшествии стало известно, когда ослабшую после родов девушку госпитализировали. Врачам она созналась в содеянном. Расследование завершено. Дело находится на стадии обвинительного заключения. Как хотят наказать роженицу — в материале krsk.aif.ru.
Боялась осуждения.
В Следственном комитете рассказали, что 16-летняя жительница Красноярска забеременела в 2024 году и скрыла этот факт от всех. Она боялась осуждения со стороны окружающих. За медицинской помощью она не обращалась, на учет в женскую консультацию не вставала.
Боль в животе девушка почувствовала ночью 12 февраля. Матери она сказала, что, скорее всего, у нее гастрит. Затем она закрылась в туалете и, как рассказали в СК, «самостоятельно родила ребенка женского пола». По мнению следователей, она решила скрыть факт рождения младенца, взяла пакет, положила в него ребенка и выбросила в мусоропровод.
Наутро школьница почувствовала себя плохо. Девушке вызвали скорую. Прибывшая бригада госпитализировала роженицу в перинатальный центр с кровотечением. Там врачи быстро выяснили причину недомогания. Девушка призналась, что родила, и раскрыла, где девочка.
Девочка родилась живой.
Следователи обнаружили тело ребенка в зеленом мусорном баке обычной пятиэтажки в спальном районе в доме на улице Львовской. В этом доме школьница проживала с матерью, отчимом и двумя старшими братьями. Новорожденную девочку нашли погибшей, но экспертиза показала, что на момент рождения она была живой.
«В результате судебно-медицинской экспертизы установлено, что ребенок родился живым. Смерть младенца наступила после родов в результате аспирации (попадание жидкости в дыхательные пути и легкие) околоплодными водами», — рассказали в Следственном комитете.
Комплексная судебно-психиатрическая экспертиза показала, что у школьницы имеется психическое расстройство. Из-за этого родившая девушка не осознавала общественной опасности своих действий. Поэтому следствие порекомендовало в качестве наказания назначить обвиняемой по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) наказание в виде помещения на принудительное лечение.
Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого состоится суд.
Родила сама.
Напомним, что в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии krsk.aif.ru рассказывали, что обвиняемая встречалась с 18-летним парнем в период с лета по осень 2024 года. Но это был не единственный ее половой партнер. Со слов обвиняемой, как отмечали в СК, она не знает, кто стал отцом.
Родила девушка сама, без помощи своей матери. Следователи опровергли причастность женщины к родам дочери. Хотя изначально была и такая версия. В избавлении от младенца она также не принимала участия.
В СК раскрыли некоторые детали о девушке. В частности, о месте учебы.
«Как такового диагноза у нее нет, но имеются проблемы с речью, что стало основанием для учебы в коррекционной школе», — поделились с krsk.aif.ru в краевом СК.
Родственники школьницы утверждали, что она — наивный и добрый ребенок. Семья на учете в органах профилактики не состояла.
Расследование громкого уголовного дела брал на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Добавим, что недавно в Канске завершили расследование похожего уголовного дела. 18-летняя студентка колледжа родила младенца в общежитии и утопила его в унитазе.