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Копил на авто: самарец отдал лжеправоохранителю больше миллиона рублей

55-летний горожанин стал жертвой афериста и лишился крупной суммы. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

55-летний горожанин стал жертвой афериста и лишился крупной суммы. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, рассказали в областном ГУ МВД.

Незнакомец позвонил самарцу утром и представился правоохранителем. Предупредил: средства местного пытаются похитить неизвестные. Посоветовал отправить сбережения на якобы безопасный счет.

Пострадавший перевел деньги. Позже позвонил в банк, чтобы узнать о поступлении. Там сказали: ничего об операции не знают. Объяснили мужчине, что тот стал жертвой мошенника. Всего потерял около 1 млн рублей. Их копил на авто.

Ранее пенсионеры из Самары отдали аферистам под видом сотрудников ЦБ 3,5 млн рублей.

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