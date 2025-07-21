Копил на авто: самарец отдал лжеправоохранителю больше миллиона рублей

Пострадавший перевел деньги. Позже позвонил в банк, чтобы узнать о поступлении. Там сказали: ничего об операции не знают. Объяснили мужчине, что тот стал жертвой мошенника. Всего потерял около 1 млн рублей. Их копил на авто.