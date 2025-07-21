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Жительница Крыма предстанет перед судом по обвинению в экстремизме

Прокуратура Республики Крым завершила расследование и утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 39-летней жительницы Симферополя.

Ей предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Как сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале, в 2022 году обвиняемая использовала социальные сети для распространения материалов, содержащих призывы к насильственным действиям в отношении определенной группы лиц по признаку национальности.

Противоправная деятельность женщины была выявлена и своевременно пресечена сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Теперь, после утверждения обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, где и будет вынесен приговор жительнице республики.