Банда вымогателей, притворявшаяся полицейскими, предстанет перед судом в Башкирии

В Башкирии пятеро участников преступной группы предстанут перед судом по делу о похищении людей, вымогательствах, грабежах и разбоях. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
Пятерых жителей Кармаскалинского района в возрасте от 21 до 23 лет обвиняют в разбое, похищении человека, грабеже, вымогательстве, нарушении неприкосновенности частной жизни и нарушение тайны переписки.
Согласно версии следствия, с мая по июнь прошлого года участники организованной группы создали в популярном мессенджере фальшивый аккаунт от имени женщины. Через него они договаривались о встречах с пользователями, предварительно предлагая забрать наркотические средства из тайника.
Прибыв на место, злоумышленники представлялись сотрудниками полиции, угрожали уголовной ответственностью и требовали деньги. Для убедительности они использовали одежду, внешне схожую с полицейской формой, наручные браслеты, демонстрировали предмет, похожий на пистолет, и поддельные служебные удостоверения.
Кроме того, преступники просматривали личные переписки, фотографии и видеозаписи в телефонах потерпевших, грубо нарушая их конституционные права.
Четверо потерпевших, опасаясь за свою жизнь и будучи введенными в заблуждение, передали преступникам деньги и ценности на общую сумму свыше ста тысяч рублей.
Один из участников банды скрылся, он объявлен в розыск. Материалы возбужденного против группировки уголовного дела направлены в Верховный суд Башкирии для рассмотрения по существу.
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