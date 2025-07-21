Подозреваемого в мошенничестве на 17 млн рублей арестовали в Ростовской области

Силовики и правоохранители из Ростовской области выявили мошенничество на 17,7 млн рублей в рамках исполнения государственной программы «Развитие транспортной системы России». Подозреваемыми в этом уголовном деле оказались руководитель коммерческой структуры и некоторые «другие неустановленные лица», сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.
По данным следствия, руководитель коммерческой организации в составе организованной группы из числа сотрудников СКЖД — филиала ОАО «РЖД» похитил бюджетные средства, выделенные на строительно-монтажные работы и поставку оборудования при реконструкции зарядных колонок на станции Адлер.
Предполагается, что преступники подделывали акты о стоимости оборудования и выполненных работ. В результате ущерб был нанесен ООО «РЖД».
Сейчас по факту нарушения закона возбуждено дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Руководитель фирмы задержан и помещен под стражу. Также оперативники ищут причастных к преступлению, уточняют размер ущерба и проверяют другие возможные эпизоды незаконной деятельности.
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