Подозреваемого в мошенничестве на 17 млн рублей арестовали в Ростовской области

Силовики и правоохранители из Ростовской области выявили мошенничество на 17,7 млн рублей в рамках исполнения государственной программы «Развитие транспортной системы России». Подозреваемыми в этом уголовном деле оказались руководитель коммерческой структуры и некоторые «другие неустановленные лица», сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.