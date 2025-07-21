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Двое школьников возвращались с прогулки, когда с ними случилось страшное

В Усть-Илимске неизвестный водитель сбил двух школьников.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Илимске вечером 21 июля 2025 года произошла авария, в которой пострадали двое детей. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, водитель оставил место ДТП.

— По предварительной информации, двое 12-летних подростков, возвращаясь домой с прогулки, переходили дорогу по «зебре», где их сбил неизвестный автомобиль, двигавшийся по улице Наймушина в направлении дамбы через реку Ангару, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Школьники получили травмы, их экстренно доставили в приемный покой районной больницы. Сейчас госавтоинспекторы разыскивают виновника аварии, в это время межрайонная прокуратура поставила проверку на контроль.