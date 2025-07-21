Двое школьников возвращались с прогулки, когда с ними случилось страшное

— По предварительной информации, двое 12-летних подростков, возвращаясь домой с прогулки, переходили дорогу по «зебре», где их сбил неизвестный автомобиль, двигавшийся по улице Наймушина в направлении дамбы через реку Ангару, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.