В Таганроге загорелся электромобиль

Уточняется, что загорелся моторный отсек машины, в результате инцидента никто не пострадал.
«Привлекались две АЦ, семь специалистов. Предварительно, причина возгорания — короткое замыкание батареи», — пишет источник.
Ростовская область, 21 июля 2025. DON24.RU. В Таганроге на пл. Мира, 6, загорелся электромобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. Возгорание произошло вчера днем. На его ликвидацию ушло менее 15 мин.
Уточняется, что загорелся моторный отсек машины, в результате инцидента никто не пострадал.
«Привлекались две АЦ, семь специалистов. Предварительно, причина возгорания — короткое замыкание батареи», — пишет источник.