В Таганроге загорелся электромобиль

Ростовская область, 21 июля 2025. DON24.RU. В Таганроге на пл. Мира, 6, загорелся электромобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. Возгорание произошло вчера днем. На его ликвидацию ушло менее 15 мин.