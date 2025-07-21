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В Таганроге загорелся электромобиль

Ростовская область, 21 июля 2025. DON24.RU. В Таганроге на пл. Мира, 6, загорелся электромобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. Возгорание произошло вчера днем. На его ликвидацию ушло менее 15 мин.

Уточняется, что загорелся моторный отсек машины, в результате инцидента никто не пострадал.

«Привлекались две АЦ, семь специалистов. Предварительно, причина возгорания — короткое замыкание батареи», — пишет источник.