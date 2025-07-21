Птицы массово погибли в заповеднике «Акжайык»

На острове Шалыга в Государственном природном резервате «Акжайык» зафиксирована гибель птиц, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в администрации резервата, 16 июля 2025 года в квартале № 61 в ходе планового мониторинга были обнаружены тела мёртвых птиц.
18 июля на месте инцидента была проведена проверка с участием специалиста Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. В ходе обследования факт гибели птиц подтвердился.
Причина произошедшего пока не установлена. Для выяснения обстоятельств специалисты продолжают наблюдение и проводят необходимые мероприятия.
Сотрудники резервата ведут ежедневный мониторинг на всей территории особо охраняемой природной зоны.