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Птицы массово погибли в заповеднике «Акжайык»

На территории природного резервата ведется проверка.

На острове Шалыга в Государственном природном резервате «Акжайык» зафиксирована гибель птиц, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в администрации резервата, 16 июля 2025 года в квартале № 61 в ходе планового мониторинга были обнаружены тела мёртвых птиц.

18 июля на месте инцидента была проведена проверка с участием специалиста Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. В ходе обследования факт гибели птиц подтвердился.

Причина произошедшего пока не установлена. Для выяснения обстоятельств специалисты продолжают наблюдение и проводят необходимые мероприятия.

Сотрудники резервата ведут ежедневный мониторинг на всей территории особо охраняемой природной зоны.