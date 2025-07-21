Стали известны детали жуткого убийства новорожденного ребенка в Омске

В Омске допрошена и выпущена под подписку о невыезде 16-летняя школьница, которая по данным следствия 18 июля задушила в номере отеля своего новорожденного ребенка. Страшную находку в этот же день обнаружила горничная отеля. По ее словам, помещение было залито кровью.