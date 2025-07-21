Стали известны детали жуткого убийства новорожденного ребенка в Омске

В Омске допрошена и выпущена под подписку о невыезде 16-летняя школьница, которая по данным следствия 18 июля задушила в номере отеля своего новорожденного ребенка. Страшную находку в этот же день обнаружила горничная отеля. По ее словам, помещение было залито кровью.
Следователи и оперативники незамедлительно приступили к осмотру места происшествия и установлению личности подозреваемой. По версии следствия, к убийству ребенка причастна 16-летняя школьница из Омского района.
«Девушка, по ее словам, не знала о своей беременности и приехала в город на встречу с мужчиной», — сообщает издание RG.ru.
Роды произошли в номере гостиницы, после чего девушка, предположительно, скрылась с места преступления. Подозреваемую задержали в одном из пригородов Омска.
«Подозреваемой предъявлено обвинение по статье 106 УК РФ “Убийство матерью новорожденного ребенка”», — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.
По предварительным данным, ребенок родился живым. В настоящее время уголовное дело находится на стадии расследования. Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.