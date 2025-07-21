Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Милиция задержала менеджера одного из предприятий Могилевщины. Что известно?

Оперативники главного управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Витебского облисполкома задержали 55-летнего начальника отдела сертификации одного из республиканских унитарных предприятий Могилевской области. Теперь мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Источник: МВД Беларуси

По информации милиции Витебщины, менеджера задержали «с поличным». Правоохранители сообщили, что он получал взятку от 40-летнего минчанина — директора частной фирмы. Это было вознаграждение за беспрепятственное подтверждение сертификатов соответствия, которая выдала проектная организация, где работал задержанный (ее конкретное название милиция не указала).

Руководитель частной компании, как рассказали в Telegram-канале УВД Витебского облисполкома, передал фигуранту взятку размером больше 3,5 тыс. рублей.

Для справки: Согласно ч. 1 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса (УК) Беларуси, в тюрьме можно оказаться на срок до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.