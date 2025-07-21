Милиция задержала менеджера одного из предприятий Могилевщины. Что известно?

По информации милиции Витебщины, менеджера задержали «с поличным». Правоохранители сообщили, что он получал взятку от 40-летнего минчанина — директора частной фирмы. Это было вознаграждение за беспрепятственное подтверждение сертификатов соответствия, которая выдала проектная организация, где работал задержанный (ее конкретное название милиция не указала).
Руководитель частной компании, как рассказали в Telegram-канале УВД Витебского облисполкома, передал фигуранту взятку размером больше 3,5 тыс. рублей.
Для справки: Согласно ч. 1 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса (УК) Беларуси, в тюрьме можно оказаться на срок до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.