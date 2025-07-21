Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области с велосипедиста взыскали 92 тысячи рублей за побитое авто

Житель региона врезался в машину, разозлился и ударил палкой по стеклу и кузову.

Житель региона врезался в машину, разозлился и ударил палкой по стеклу и кузову. Подробностями инцидента поделились представители ГУ ФССП.

После происшествия с чужим авто на велосипедиста завели уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества. Суд обязал его перевести пострадавшему владельцу 92 тыс. рублей.

Позже материалы передали приставам. Нужную сумму взыскали с зарплаты и счетов должника. Дополнительно заставили перевести 6 тыс. рублей по исполнительскому сбору и ограничили выезд за пределы России.

Ранее сотрудники ФССП отправили жителя губернии с туберкулезом на принудительное лечение.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.