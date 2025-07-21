В Самарской области с велосипедиста взыскали 92 тысячи рублей за побитое авто

Житель региона врезался в машину, разозлился и ударил палкой по стеклу и кузову. Подробностями инцидента поделились представители ГУ ФССП.
После происшествия с чужим авто на велосипедиста завели уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества. Суд обязал его перевести пострадавшему владельцу 92 тыс. рублей.
Позже материалы передали приставам. Нужную сумму взыскали с зарплаты и счетов должника. Дополнительно заставили перевести 6 тыс. рублей по исполнительскому сбору и ограничили выезд за пределы России.
Ранее сотрудники ФССП отправили жителя губернии с туберкулезом на принудительное лечение.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.